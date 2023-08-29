Пригожина похоронили в закрытом формате на кладбище в Санкт-Петербурге

Пресс-служба Пригожина главаря вагнеровцев Евгения Пригожина сообщила, что прощание с ним прошло в закрытом формате, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят сообщения в Telegram-каналах "Пресс-служба Пригожина" и "Shot".

"Пресс-служба Пригожина" сообщила, что "Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате".

"Желающие попрощаться могут посетить Пороховское кладбище" , - говорится в сообщении.

В то же время российский канал "Shot" опубликовал фото якобы могилы Пригожина на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.

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