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Пригожина похоронили в закрытом формате на кладбище в Санкт-Петербурге

Пригожина похоронили в закрытом формате на кладбище в Санкт-Петербурге
Фото: Скриншот

Пресс-служба Пригожина главаря вагнеровцев Евгения Пригожина сообщила, что прощание с ним прошло в закрытом формате, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят сообщения в Telegram-каналах "Пресс-служба Пригожина" и "Shot".

"Пресс-служба Пригожина" сообщила, что "Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате".

"Желающие попрощаться могут посетить Пороховское кладбище", - говорится в сообщении.

В то же время российский канал "Shot" опубликовал фото якобы могилы Пригожина на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Предыстория:

  • Ранее во вторник стало известно, что в России засекретили время и место захоронения погибшего Пригожина.
  • В Кремле во вторник официально подтвердили, что президент РФ Владимир Путин не планирует посещать мероприятие.
  • Вечером 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация заявила, что среди пассажиров значится главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
  • Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области вечером 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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