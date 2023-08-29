В Силах обороны подтвердили поднятие флага Украины на левобережье Херсонщины

Бойцы Вооруженных сил подняли флаг Украины на левом берегу временно оккупированной Херсонской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк "Суспільному".

По ее словам, сейчас поднявшие флаг бойцы вернулись на свои позиции.

"Военные вернулись, флаг держится, продолжается контрбатарейная борьба" , - рассказала Гуменюк.

Напомним, сегодня в соцсетях появилось видео, как бойцы Вооруженных сил подняли украинский флаг на флагшток на левом берегу Днепра в Херсонской области. Зона, в которой был поднят флаг, находится недалеко от Антоновского моста. А на картах она обозначена "серой зоной".

Ситуация в Херсонской области

Ранее украинское командование сообщало, что силы обороны активно готовят плацдарм на наступление на юге Украины. Речь идет об уничтожении линий снабжения, командных пунктов и складов врага.

Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов.

Также недавно ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов в Херсонской области. Были уничтожены несколько единиц вражеской техники и состав беспилотников.