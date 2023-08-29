Генштаб: ВСУ сорвали попытки наступления оккупантов в Донецкой области

Российские оккупанты в течение суток безуспешно пытались вести наступательные действия на Лиманском, Марьинском и Бахмутском направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 29 августа.

В течение суток враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Удов и Зыбино Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Середина-Буда, Поповка, Кондратовка, Владимировка Сумской области и Огурцово, Караичное, Охримовка, Малая Волчья, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись н.п. Фиголовка, Двуречная, Синьковка, Куриловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области; Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Новоегоровка Луганской области и Ямполь, Сивесрк, Верхнекаменное, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Озаряновки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Дружбы, Южного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов н.п. Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись н.п. Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Победа, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали н.п. Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Железнодорожного и Вербового Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Щербаки, Степное, Пятихатки, Каменское, Плавни, Лукьяновское Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Золотая Балка, Никольское, Садовое, Херсон, Софиевка, Широкая Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" противника.