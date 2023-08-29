Подоляк рассказал, о чем свидетельствуют тайные похороны Пригожина

Бывшего главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина тайно похоронили в России. Его секретные похороны свидетельствуют о страхе российского диктатора Владимира Путина, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Telegram.

"Тайные похороны экс-главы "Вагнера" Пригожина как абсолютный символ истинного страха Путина. Даже после демонстративного убийства "вагнеровца" в небе над Тверью российский диктатор панически боится настоящих массовых протестов. Боится памяти, разговоров, сомнений, сравнений" , - считает он.

По мнению Подоляка, российский диктатор боится продолжающегося "репутационного обнуления". Советник главы Офиса президента заявил, что такие события в России свидетельствуют о том, что Путину действительно страшно.

"Неизвестное место похорон, неизвестное кладбище Петербурга, неизвестное время, неизвестное количество "сопровождающих лиц", неизвестные информационные сообщения. Просто потому, что Путину страшно" , - добавил Подоляк.

Пригожин погиб

Напомним, вечером 23 августа в Тверской области РФ упал самолет. Позже стало известно, что авария произошла с бизнес-джетом. Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ЧВК.

Позже, 27 августа, Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Сегодня, 29 августа, пресс-служба погибшего главаря "вагнеровцев" сообщила, что на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили Евгения Пригожина. Прощание прошло в закрытом формате.