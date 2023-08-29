ОВА: Из Работино эвакуировали всех гражданских, село полностью освобождено

Из освобожденного от оккупации села Работино в Запорожской области эвакуировали всех гражданских, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил первый замглавы Запорожской ОВА Руслан Мовчан в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день Работино полностью освобождено. Проведена полная эвакуация местных жителей из села Работино. На сегодняшний день гражданское население полностью эвакуировано" , - заявил он.

По словам Мовчана, до оккупации в селе проживало около 500 человек. Когда населенный пункт был захвачен россиянами, там проживало около 10 человек. Село потерпело значительные разрушения.

Освобождение Работино

Напомним, 22 августа стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

На следующий день наши защитники подняли украинский флаг над селом и опубликовали соответствующее видео.

Отметим, по словам военных экспертов, Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны врага.

Село является одним из ключевых укрепрайонов россиян на отрезке между подконтрольным Ореховым и оккупированным Токмаком, который они превратили в крепость на пути к еще одному важному узлу – Мелитополю.