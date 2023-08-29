Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области

Во вторник, 29 августа, президент Владимир Зеленский уволил начальника Управления Службы безопасности в Закарпатской области Евгения Борзилова, сообщает Новое время.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента.

Борзилов занимал этот пост с июля 2022 года. До этого он являлся начальником Управления СБУ в Полтавской области.

В 2020 году, когда в Новых Санжарах Полтавской области вспыхнули беспорядки, Зеленский требовал заменить Борзилова.

20 февраля 2020 года во время пандемии коронавируса в Украину прибыли 72 эвакуированных из Уханя людей (45 граждан Украины и 27 иностранцев — граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Решение о месте обсервации украинский вызвало протесты местных жителей. В Новых Санжарах произошли столкновения местных жителей с полицией.

Тогда Зеленский обвинил управление СБУ в несвоевременном реагировании на события.