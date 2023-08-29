Украина конфисковала у российских компаний двигатели для самолета "Руслан"

Украина сегодня, 29 августа, конфисковала у российских компаний шесть двигателей для самолетов Ан-124 "Руслан", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд Украины.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковые требования Министерства юстиции Украины к следующим компаниям:

"Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited";

"Volga-Dnepr Logistics BV";

Общества с ограниченной ответственностью "Волга-Днепр-Москва";

Общества с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Волга-Днепр".

К вышеперечисленным компаниям суд применил санкцию.

Что конкретно удалось конфисковать

Суд принял решение о взыскании в доход государства Украина активов в виде шести авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан".

Конфискация имущества во время войны в Украине

Недавно активы Министерства обороны Беларуси в Украине удалось национализировать. Речь идет о составляющих системах электрического авиационного пуска.

Также активы гауляйтера "Херсонской области РФ" Владимира Сальдо и его родственников конфисковали и передали государству.

До этого Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 100% корпоративных прав ООО "АЭРОК", конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.