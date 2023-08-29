Украина конфисковала у российских компаний двигатели для самолета "Руслан"
Украина сегодня, 29 августа, конфисковала у российских компаний шесть двигателей для самолетов Ан-124 "Руслан", сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд Украины.
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковые требования Министерства юстиции Украины к следующим компаниям:
- "Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited";
- "Volga-Dnepr Logistics BV";
- Общества с ограниченной ответственностью "Волга-Днепр-Москва";
- Общества с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Волга-Днепр".
К вышеперечисленным компаниям суд применил санкцию.
Что конкретно удалось конфисковать
Суд принял решение о взыскании в доход государства Украина активов в виде шести авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан".
Конфискация имущества во время войны в Украине
Недавно активы Министерства обороны Беларуси в Украине удалось национализировать. Речь идет о составляющих системах электрического авиационного пуска.
Также активы гауляйтера "Херсонской области РФ" Владимира Сальдо и его родственников конфисковали и передали государству.
До этого Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 100% корпоративных прав ООО "АЭРОК", конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.