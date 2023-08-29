Федоров: В оккупированном Бердянске сообщают о мощных взрывах
Мощные взрывы прогремели во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Это произошло вечером во вторник, 29 августа, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Горячо в "глубоком тылу". Жители пока оккупированного Бердянска сообщают о мощных взрывах", - написал мэр Мелитополя.
Пока информации о причинах взрывов нет. Также неизвестно, в каком районе оккупированного Бердянска слышали взрывы.
Ситуация в Запорожской области
Напомним, российские войска оккупировали территорию вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Сейчас россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области.
При этом украинские военные этим летом усилили наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. По данным сил обороны, украинские бойцы продвигаются на Таврическом направлении.