Федоров: В оккупированном Бердянске сообщают о мощных взрывах

Мощные взрывы прогремели во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Это произошло вечером во вторник, 29 августа, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Горячо в "глубоком тылу". Жители пока оккупированного Бердянска сообщают о мощных взрывах" , - написал мэр Мелитополя.

Пока информации о причинах взрывов нет. Также неизвестно, в каком районе оккупированного Бердянска слышали взрывы.

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Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территорию вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Сейчас россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области.

При этом украинские военные этим летом усилили наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. По данным сил обороны, украинские бойцы продвигаются на Таврическом направлении.