Кулеба провел телефонный разговор со Столтенбергом: что обсудили
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом обсудил дальнейшие шаги на пути Украины в НАТО, сообщает Европейская правда.
Об этом Кулеба написал в Twitter.
По словам главы украинского МИД, он со Столтенбергом обсудил адаптированную Годовую национальную программу и "начало полноценной работы Совета Украина-НАТО".
"Также проинформировал генерального секретаря о подготовке Украины к первому Форуму оборонной промышленности", – добавил министр.
Как сообщалось, комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины определила приоритетные направления адаптированной годовой национальной программы (ГНП) Украина-НАТО.
К приоритетным направлениям относятся, в частности, реформирование органов правопорядка, усиление гражданского контроля за сектором безопасности и обороны, антикоррупционная политика, достижение совместимости с НАТО и развитие сектора безопасности и обороны Украины.
Напомним, участники нынешнего саммита НАТО в Вильнюсе согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия". Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП).