В Белом доме не исключают причастности Путина к гибели Пригожина
В Белом доме не исключают, что российский диктатор Владимир Путин может быть причастен к гибели предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Sky.
"Мы все знаем, что у Кремля длинная история убийства оппонентов", - сказала она.
По ее словам, США следят за ситуацией вокруг гибели Пригожина.
Ранее в Штатах заявляли, что версия сбития самолета основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина системой противовоздушной обороны неточна.
Пригожин погиб
Напомним, вечером 23 августа в Тверской области РФ упал самолет. Позже стало известно, что авария произошла с бизнес-джетом. Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ПИК.
Позже, 27 августа, Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Пригожин погиб в авиакатастрофе.
Сегодня, 29 августа, пресс-служба погибшего предводителя "вагнеровцев" сообщила, что на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили Евгения Пригожина. Прощание прошло в закрытом формате.