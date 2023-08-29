В Белом доме не исключают причастности Путина к гибели Пригожина

В Белом доме не исключают, что российский диктатор Владимир Путин может быть причастен к гибели предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Sky.

"Мы все знаем, что у Кремля длинная история убийства оппонентов" , - сказала она.

По ее словам, США следят за ситуацией вокруг гибели Пригожина.

Ранее в Штатах заявляли, что версия сбития самолета основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина системой противовоздушной обороны неточна.

Пригожин погиб

Напомним, вечером 23 августа в Тверской области РФ упал самолет. Позже стало известно, что авария произошла с бизнес-джетом. Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ПИК.

Позже, 27 августа, Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Сегодня, 29 августа, пресс-служба погибшего предводителя "вагнеровцев" сообщила, что на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили Евгения Пригожина. Прощание прошло в закрытом формате.