Ночной обстрел Киева: из-за обломков погибли два человека

В результате вражеской ракетной атаки в Киеве погибли 2 человека, один человек получил повреждения, сообщает Украинская правда.

В КГВА сообщили, что в результате падения обломков на территорию предприятия в Шевченковском районе Киева, по предварительным данным, погибли 2 человека.

Еще один получил повреждения.

"По еще одному вызову в Шевченковском районе медики госпитализировали одну пострадавшую. 24-летняя девушка получила резаные раны от осколков стекла" , – сообщил Кличко.

Позже Кличко сообщил, что пожарно-спасательные службы продолжают работать на местах падения обломков. В частности, в Дарницком районе. И в четырех местах в Шевченковском районе столицы.

Он отметил, что два человека получили ранения и госпитализированы.

Впоследствии КГВА сообщила, что ранения различной степени тяжести получили три человека.

Также в военной администрации уточнили, что погибли два охранника предприятия 26 и 36 лет.