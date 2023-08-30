Атака на Киев: ПВО сбила более 20 вражеских целей

Ночью и утром 30 августа ПВО уничтожила более 20 вражеских целей в воздушном пространстве Киева.﻿﻿ Об этом заявил председатель КГВА Сергей Попко, сообщает Украинская правда.

"Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не испытывал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет" , – сообщил он.

По его данным, сначала россияне применили ударные БПЛА (по предварительным данным, барражирующие боеприпасы "Shahed"). Несколько групп дронов направлялись на Киев с разных направлений.

Вскоре на столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс. В общем, силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей.

В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах.