ISW: Минобороны РФ начало больше цензурировать информацию о войне

Специалисты Института изучения войны (ISW) заметили, что Минобороны России взялось за ограничение и цензурирование информации о захватнической войне в Украине, сообщает Украинская правда.

В отчете предполагают, что, возможно, Министерство обороны России возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине, пытаясь цензурировать жалобы с фронта и сообщения об успехах украинских войск.

Эксперты напоминают, что Министерство обороны России недавно изменило стиль ежедневных сообщений, чтобы уменьшить ежедневный объем информации о войне.:

По наблюдениям специалистов, ранее оно публиковало ежедневный отчет, который отличался от индивидуальных отчетов пресс-служб каждой российской группировки войск.

Однако 29 августа пресс-службы каждой российской группировки войск опубликовали текст, непосредственно скопированный из общего ежедневного, а не свои собственные оригинальные отчеты.

"Министерство обороны России последовательно пыталось ввести информационную политику, которая бы предоставляла ограниченную информацию о фронте на протяжении всей войны.

Изменение в освещении событий Министерством обороны России, если эта тенденция продолжится, может отражать его более широкие усилия по цензуре российских сообщений о войне и унификации собственного нарратива" , - заключают в обзоре.

Ключевые выводы ISW за 29 августа