Сколько школ будут работать дистанционно с 1 сентября – Минобразования
Учитывая условия безопасности, часть из 13 тысяч школ с 1 сентября будет работать в дистанционном или смешанном форматах, пишет Максим Шушко, РБК-Украина.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире телемарафон.
Представитель министерства образования отметил, что 2,5 тысячи заведений среднего образования будут работать дистанционно. Речь идет, в частности, о школах, которые были перемещены с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.
"Из 13 тысяч школ, которые в целом функционируют по Украине, на 1 сентября 6,5 тысяч будут работать в обычном формате, 3,8 тысяч школ - в смешанном", - сказал Сташков.