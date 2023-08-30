Сколько школ будут работать дистанционно с 1 сентября – Минобразования

Учитывая условия безопасности, часть из 13 тысяч школ с 1 сентября будет работать в дистанционном или смешанном форматах, пишет Максим Шушко, РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире телемарафон.

Представитель министерства образования отметил, что 2,5 тысячи заведений среднего образования будут работать дистанционно. Речь идет, в частности, о школах, которые были перемещены с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.