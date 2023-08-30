Генштаб: На фронте за сутки 35 столкновений, ВСУ уничтожили вражеский "Солнцепок"

За прошедшие сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений с противником. Также Силы обороны поразили огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 4 зенитно-ракетных комплекса и 9 районов скопления врага.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 30 августа.

Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Костобоброва Черниговской области и Удов, Зыбиного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Семеновка Черниговской области; Мефодовка, Волфино, Ободы, Константиновка, Хотинь, Рясное Сумской области и Малая Волчья, Нестерное, Отрадное, Строевка, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.

В Лиманском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанесли авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам.

В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Дружбы, Южного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населённых пунктов.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка, Остро, Дачное, Александрополь Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Железнодорожного и Ивового Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20-ти населенных пунктов.

В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" противника.