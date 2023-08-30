Украинские военные за сутки ликвидировали почти 600 окупантов – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 570 российских военных, а также 9 танков, 26 артиллерийских систем, 17 боевых бронированных машин и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 262410 (+570) человек,
- танков – 4423 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 8596 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 5476 (+26) ед,
- РСЗО – 733 (+0) ед,
- средств ПВО – 500 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4395 (+8) ед,
- крылатых ракет – 1419 (+0) ед,
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7953 (+44) ед,
- специальной техники – 825 (+5).