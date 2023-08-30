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Украинские военные за сутки ликвидировали почти 600 окупантов – Генштаб

Украинские военные за сутки ликвидировали почти 600 окупантов – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 570 российских военных, а также 9 танков, 26 артиллерийских систем, 17 боевых бронированных машин и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 262410 (+570) человек,
  • танков – 4423 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 8596 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 5476 (+26) ед,
  • РСЗО – 733 (+0) ед,
  • средств ПВО – 500 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4395 (+8) ед,
  • крылатых ракет – 1419 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7953 (+44) ед,
  • специальной техники – 825 (+5).

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