ВСУ продолжают наступать под Бахмутом и на юге, закрепляются на рубежах – Генштаб
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных действий южнее города Бахмут. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Укринформ.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В направлениях Новоданиловки, Новопрокоповки, Малой Токмачки и Вербового. Имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят боевое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
На Бахмутском направлении Силы обороны удлиняют ведение наступательных действий южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал Ковалев.
Он отметил, что противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки и Марьинки Донецкой области.
По его словам, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.