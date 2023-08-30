РФ вводит новые подразделения для наступления на Купянск и Лиман – Сырский

Российские оккупанты наступают в направлении Купянска и Лимана, заводят новые части с территории РФ. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает Лига.net.

По его словам, украинские воины продолжают сдерживать наступление противника на участке фронта Купянск-Лиман.

Наиболее ожесточенные бои происходят в районах Райгородки и Ковалевки, где россияне, несмотря на потери, пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил Украины, используя штурмовые отряды и бронетехнику.

Одновременно захватчики перегруппировываются, заводят новые части с территории России, чтобы нарастить численность и боеспособность своих войск.