В мире может начаться дефицит лития из-за электрокаров

На фоне активного увеличения спроса в Китае мир может столкнуться с дефицитом лития уже в 2025 году. Об этом со ссылкой на отчет аналитиков исследовательской компании BMI передает CNBC, сообщает Новое время.

"Мы ожидаем среднегодового роста спроса на литий для аккумуляторов в электромобилях только в Китае на 20,4% в 2023−32 годах" , - отмечают авторы отчета.

При этом поставки в этот период будут расти среднегодовыми темпами в 6%, отметили эксперты.

В 2021 году в мире было произведено 540 тыс. тонн лития. По оценкам Всемирного экономического форума, к 2030 году глобальный спрос на этот металл превысит 3 млн тонн.

Согласно прогнозу S&P Global Commodity Insights, продажи электромобилей в мире достигнут 13,8 млн в 2023 году, а к 2030 году продажи подскочат до 30 млн.

"Мы ожидаем дефицита лития. Конечно, мы ждем роста предложения, однако спрос будет расти намного быстрее" , — отметила Корин Бланшар из Deutsche Bank.

По её мнению, к 2025 году дефицит составит умеренные 40−60 тыс. тонн, однако к 2030 году нехватка может достичь 768 тыс. тонн.

Другие аналитики считают, что существенный рост числа проектов по добыче лития может отсрочить наступление дефицита на рынке на несколько лет.

Такие проекты активно разрабатываются по всему миру, однако это небыстрый процесс, а в настоящее время в мире существует всего 101 литиевый рудник, по данным Refinitiv.

По мнению вице-президента Rystad Energy Сьюзен Цзоу, в 2023 и 2024 годах предложение лития будет активно расти, а дефицит на мировом рынке проявится только в 2028 году.

В то же время в Wood Mackenzie также прогнозируют профицит лития в ближайшие годы, но затем ожидают дефицита, как и их коллеги.