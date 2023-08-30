В еще одной африканской стране произошел государственный переворот – AFP

На фоне президентских и парламентских выборов, состоявшихся в Габоне (Центральная Африка) 29 августа, военные страны объявили по телевидению о роспуске всех институтов власти и аннулировании результатов выборов. Об этом пишет AFP, сообщает Лига.net.

Государственный избирательный центр Габона ранее объявил, что действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок по итогам выборов. Он набрал на выборах 64,27% голосов.

64-летний Али бен Бонго Ондимба занимал пост президента с 2009 года. Его отец – второй президент Габона Омар Бонго Ондимба – был у власти 41 год.

В Конституции Габона не предусмотрено ограничение количества президентских сроков.

Журналисты пишут, что военнослужащие габонской армии во время обращения к нации по ТВ заявили, что они "положили конец режиму Али Бонго".

"Именем народа Габона. Мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму" , – говорится в заявлении.

После этого, по данным агентства, жители слышали стрельбу из автоматического оружия в Либревиле, столице Габона.

В стране перебои с интернетом еще с начала проведения выборов, поэтому информации пока мало. Ранее лидер оппозиции Габона заявил, что победу на выборах одержал он, а не находящийся у власти 14 лет Бонго.