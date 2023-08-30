В Еврокомиссии готовы предоставить предложения по использованию замороженных активов РФ

Европейская комиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд, сообщает Укринформ.

"Мы готовы предоставить юридическое предложение с учетом нынешних обсуждений этого вопроса" , – отметил Вигард.

Виганд напомнил, что лидеры государств и правительств ЕС обсуждали эту тему на последнем заседании Европейского Совета в конце июня.

"Мы работаем с испанским председательством над поэтапным подходом и поддерживаем эти дискуссии. Мы также направили соответствующий документ испанскому председательству в конце июля" , – сказал он.

Еврокомиссия, по его словам, готова предоставить "подробное предложение с учетом обсуждений с государствами-членами". Также ведется интенсивная работа с партнерами по G7.

"Для нас очень важно координировать это на международном уровне" , – добавил спикер.

Ранее в ЕС заявляли, что у них нет юридических обоснований для конфискации замороженных активов России.