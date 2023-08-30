СБУ атаковала коллаборантов, организующих "выборы" в Запорожской области – источники

Служба безопасности Украины ударила беспилотниками по коллаборационистам, которые собрались проводить нелегитимные российские "выборы" на временно оккупированной части Запорожской области, сообщает Украинская правда.

Как рассказали изданию собеседники в спецслужбе, украинские БПЛА отработали по так называемому "избирательному участку" во временно оккупированном городе Каменка-Днепровская в тот момент, когда там проходил сбор так называемых "председателей участковых избирательных комиссий" всего района.

На встречу, по данным источника, собралось более 30 предателей, которых охраняли российские военные, в частности, кадыровцы.

"Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов. Атака проходила в несколько волн. Ее точные последствия можно будет оценить позже, но уже сейчас известно о многих раненых.

Сам город окружен российскими военными, которые активируют свои РЭБ, ПВО и прочее. Однако защитить предателей они могут только на словах. Успешная атака СБУ - очередной сигнал всем коллаборантам, что работать на Россию опасно для жизни и здоровья" , – рассказал источник.

СБУ влаштувала "бавовну" кадировцям і зрадникам pic.twitter.com/bBfLD6lSaR ВИДЕО ДНЯ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 30, 2023