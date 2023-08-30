В Пентагоне прокомментировали продвижение ВСУ в ходе контрнаступления

Министерство обороны США рассказало о том, как продвигается контрнаступление Вооруженных сил Украины, сообщает Европейская правда.

По словам пресс-секретаря ведомства Сабрины Сингх, в Пентагоне видят, что украинские военные продолжают медленно продвигаться вперед и отражать российскую агрессию.

Отвечая на вопрос, не рассматривают ли Соединенные Штаты еще предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS, Сингх заявила, что у нее нет никаких новостей по этому вопросу.

"Я не имею новостей по ATACMS. Но знаю, как украинцы используют (РСЗО) HIMARS и (ракеты) Storm Shadow с невероятным эффектом на поле боя, но у меня нет объявлений по ATACMS" , – резюмировала она.

Ранее сообщалось﻿, что Пентагон имеет гарантированное финансирование для военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября.