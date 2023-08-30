Из-за повреждений инфраструктуры на Житомирщине задерживаются поезда из Польши
"Укрзализныця" предупредила о задержке движения трех поездов в результате повреждения железнодорожного полотна врагом ночью 30 августа, сообщает Экономическая правда.
Поезда задерживаются в связи с ликвидацией последствий ночного вражеского обстрела в Житомирской области.
В частности, несколько задержатся:
- №54 Перемышль – Киев до 2 часов;
- №743 Дарница – Львов до 1 часа;
- №68 Варшава – Киев до 30 минут.
Остальные 84 поезда дальнего сообщения продолжают движение по расписанию.
"Приносим извинения и работаем над возобновлением движения по стандартному графику", - добавили в УЗ.
Напомним, ночью 30 августа россияне атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области, в результате падения сбитого дрона было частично повреждено железнодорожное полотно.