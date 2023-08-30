Оккупанты за сутки атаковали 12 регионов Украины - сводки ОВА

За сутки российские захватчики совершили атаки на 12 областей Украины, применяли крылатые ракеты, беспилотники, артиллерию, минометы, танки. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9:00 среды, 30 августа, сообщает Укринформ.

Киевскую область ночью агрессоры массированно атаковали ударными БПЛА и крылатыми ракетами. По предварительной информации, попаданий не зафиксировано. Враг попал по Бучанскому, Обуховскому и Фастовскому районам. Падение обломков зафиксировано в 9 населенных пунктах. Пострадали три человека. У двоих – незначительные порезы, у женщины 1954 года рождения – ожоги всего тела.

В результате падения обломков повреждены 13 частных домов, школа (выбиты стекло, крыша), три гаража, два автомобиля, государственное учреждение связи.

В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в разных районах. Погибли два человека. Еще трое получили ранения разной степени тяжести, двоих из них госпитализировали.

В Черкасской области силы ПВО сбили российскую ракету. Люди не пострадали. Разрушений нет.

В Житомирской области враг атаковал один из объектов инфраструктуры дронами-камикадзе. Часть воздушных целей была сбита. Обломки сбитого беспилотника частично повредили объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет.

В Черниговской области россияне совершили восемь обстрелов Новгород-Северского, Корюковского и Черниговского районов. Зафиксирован запуск четырех неуправляемых авиационных ракет с вертолета в направлении села Костобобров Семеновской общины. Из-за обстрела из артиллерии повреждено здание Семеновской городской больницы и автомобиль экстренной медицинской помощи.

Утром враг повторно обстрелял Семеновку из РСЗО. Из минометов и артиллерии обстрел велся в направлении села Сеньковка Городнянской общины, сел Карповичи и Леоновка Семеновской общины, сел Каменская Слобода и Гремяч Новгород-Северской общины.

В Сумской области ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 45 ударов из минометов и артиллерии. Обстрелы потерпели Краснопольская, Хотинская, Шалыгинская общины. В Шалыгинской общине повреждены четыре частных домовладения.

Вчера в течение дня россияне совершили 15 обстрелов Сумщины. Зафиксировано 110 взрывов. Обстрелы потерпели Свесская, Новослободская, Хотинская, Великописаревская, Дружбовская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Белопольская общины. В Новослободской общине в результате гранатометного обстрела поврежден трактор. В Середино-Будской общине из-за минометных обстрелов поврежден частный дом.

В Днепропетровской области россияне из артиллерии избивали по Никополю и Марганецкому обществу. Горели дом, хозяйственная постройка и сухая трава. Никополь враг атаковал также вечером и утром из тяжелой артиллерии.

В Запорожской области за сутки войска РФ нанесли 106 ударов по 26 населенным пунктам. Зафиксировано восемь авиаударов по Орехову, Роботиному и Малой Токмачке, пять обстрелов из РСЗО Левадного, Малиновки, Темировки, Полтавки и Новодаровки, а также атаки БПЛА по Ольговскому и Каменскому.

91 артиллерийский обстрел пришелся по территории Темировки, Новоданиловки, Затишье, Белогорья, Полтавки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток и других городов и сел на линии огня. В результате артиллерийских обстрелов ранения получили мужчины в возрасте 38 и 40 лет, а также 51-летняя женщина. Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

В Харьковской области вчера вечером армия РФ по артиллерии обстреляла Богуславку Изюмского района, повреждено хозяйственное сооружение.

На Слобожанском направлении враг нанес авиационные удары в районах Удов Богодуховского района и Зыбиного Чугуевского района, из минометов и артиллерии обстрелял Малую Волчу, Нестерное Чугуевского района, Отрадное, Строевку, Красное Первое Купянского района.

На Купянском направлении россияне нанесли авиационных ударов в районах Первомайского, Кисловки, Купянска. Артиллерийские и минометные обстрелы получили Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное. В результате обстрелов Купянска погиб 45-летний охранник. Потерпел осколочное ранение 67-летний мужчина. Повреждены здания мясокомбината, многоквартирный дом и частное домовладение.

Из-за удара дронов по селу Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено админздание. В результате обстрелов Дружелюбовки Изюмского района был тяжело ранен 55-летний мужчина.

В Луганской области враг нанес авиационных ударов по Надежде, Твердохлебову, Новоегоровке и Белогоровке. Два последних населенных пункта подверглись еще и артиллерийскому обстрелу.

В сутки россияне 147 раз обстреляли Луганщину, выпустили 539 снарядов.

В Донецкой области под огнем находились Авдеевка, Дружковка, Покровск, Северск, Торецк, Курахово, Щербиновка, Большая Новоселка, Клещиевка, Максимовка, Ровно, Новоукраинка, Полтавка, Шахтерское, Богатырь.

Повреждены 24 жилых дома (из них три многоквартирных), четыре ЛЭП, здание мясокомбината, гараж, промышленное помещение, четыре автомобиля, административное здание, два трактора, прицеп, детсад, аптека, магазин, ангар. За сутки в Донецкой области один человек погиб, восемь получили ранения.

В Одесской области россияне выпустили крылатые ракеты. Силы и средства противовоздушной обороны сбили все цели. Без последствий

В Херсонской области за сутки захватчики совершили 77 обстрелов, выпустили 452 снаряда, из них по Херсону — два танковых обстрела (24 снаряда). В результате обстрела Нововоронцовки ранение получил 59-летний работник коммунального предприятия. Россияне били по Ольговке. Пострадал 75-летний мужчина.

В результате танковых обстрелов ранения получил 54-летний житель Одрадокаменки. В поле близ Новопетровки из-за детонации взрывоопасного предмета погиб 43-летний тракторист. Также в поле вблизи села Садовое погибли двое мужчин в возрасте 51 и 28 лет, которые натолкнулись на российские мины.