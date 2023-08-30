В Facebook и Instagram заблокировали тысячи аккаунтов с прокитайской пропагандой

Компания Meta раскрыла детали об огромной сети фейковых аккаунтов, пытавшихся распространять прокитайскую пропаганду на их платформе, сообщает Лига.net.

В результате операции было заблокировано 7 704 аккаунта Facebook, 954 страниц, 15 групп и 15 аккаунтов Instagram. Бен Ниммо, руководитель отдела разведки глобальных угроз в Meta, назвал эту операцию наиболее продуктивной и заметной в истории.

Фэйковые аккаунты пытались распространять прокитайские сообщения, включая положительные комментарии о Китае и его провинции Синьцзян, критике Соединенных Штатов, западной внешней политике, а также критике китайских журналистов и исследователей. По словам Meta, эти аккаунты увязываются с прокитайской операцией влияния, известной как Spamouflage.

Несмотря на масштабность усилий, Meta заявила, что люди, стоящие за фейковыми аккаунтами, не были особенно опытными или успешными в своих усилиях, чтобы стать вирусными.

"Spamouflage постоянно пытался выйти за пределы собственной (феечной) эхо-камеры. Многие комментарии к постам Spamouflage, которые мы наблюдали, поступали от других аккаунтов Spamoflauge, которые пытались создать впечатление, что они более популярны, чем они на самом деле" , – написала компания Meta в своем ежеквартальном отчете о безопасности.

Несмотря на то, что эти аккаунты не добились значительного успеха, Meta ожидает, что эти организации будут продолжать свои попытки пытаться повлиять на общественное мнение.