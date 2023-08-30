ПриватБанк начал продавать валюту онлайн: как купить

Государственный ПриватБанк возобновил услугу продажи валюты онлайн через Приват24. Сервис заработал после решения НБУ разрешить банкам продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тысяч гривен в месяц, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, продажа валюты онлайн прводится по текущему карточному курсу банка.

По состоянию на 30 августа этот курс составляет 37,45 гривен за доллар и несколько ниже среднего курса на наличном рынке Украины (38 гривен за доллар). Продать валюту банку можно по официальному курсу НБУ - 36,57 гривен за доллар.

Чтобы купить валюту в Приват24, нужно зайти в меню "Переводы на карты" выбрать гривневую карту, с которой будут списаны средства и карточку в долларах США или евро, на которую будет зачислена валюта.

Если у клиента нет валютной карты, интернет-карту в долларах или евро можно оформить бесплатно в Приват24 за несколько минут.

Разрешение НБУ

Напомним, Национальный банк Украины с 29 августа ослабил ограничения по продаже банками безналичной валюты населению.

В частности, НБУ с 29 августа разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 тысяч гривен без дополнительных обязательств.

Кроме того, НБУ увеличил со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен ежемесячный лимит на покупку безналичной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев, после чего эту валюту можно снять наличными. Операции будут производиться по курсу, установленному банками.

Банки продают населению доллары по межбанковскому курсу, который поддерживается за счет интервенций НБУ. Это официальный курс 36,57 гривны за доллар плюс 1%. Впрочем, банки могут взимать еще и дополнительные комиссии. Поэтому купить валюту можно по курсу, близкому к 37,50 гривен.

В скором времени сервис по покупке валюты онлайн восстановят все крупные украинские банки.