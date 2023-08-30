РФ ищет поляков, согласных работать против Варшавы – министр

Российская разведка не прекращает попытки найти людей, которые бы согласились работать против Польши. Об этом в эфире "Польского радио" заявил заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщает Европейская правда.

По его словам, польские спецслужбы видят дальнейшие попытки найти людей, которые были бы готовы работать на российскую разведку против Варшавы.

Он рассказал, что в деле о сети шпионов, которые должны были обезвреживать поезда с грузами в Украину, 16 лицам предъявили обвинения.

Ссылаясь на последние расследования польской контрразведки, Жарин заявил, что те, кто сотрудничают с РФ или Беларусью, сосредотачиваются на распознавании важных объектов, включая военные части, железнодорожные линии и аэропорты.