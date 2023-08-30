ЕС планирует производить более миллиона артиллерийских снарядов ежегодно

Страны ЕС и евроинституции смогли быстро создать правовое поле и завершают определение промышленных проектов, позволяющих развить возможности промышленности для производства более 1 миллиона боеприпасов в год. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьери Бретон перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС, сообщает Укринформ.

Обсуждение будет продолжаться главным образом вокруг нашей способности продолжать поддерживать Украину в долгосрочном измерении, обеспечивать ее потребности, особенно в боеприпасах. Я хочу напомнить, что мы смогли очень быстро учредить правовой акт, так называемый ASAP (Акт по поддержке производства боеприпасов. По написанию совпадает с английской аббревиатурой "так быстро, как возможно" – ред.), с целью быть способными производить больше боеприпасов для Украины" , - отметил Бретон.

"Мы обязались доставить один миллион (единиц) боеприпасов в год, и в то же время развить наши промышленные способности, чтобы производить больше боеприпасов. Наша цель – быть способными производить более 1 миллиона таких боеприпасов на ежегодной основе.

Для этого мы будем использовать этот новый Акт, принятый нашими законодателями в течение всего двух месяцев, для отбора нужных проектов в Европе, чтобы помочь наверняка развить способности в производстве снарядов и всего остального" , - добавил еврокомиссар.

По его словам, сейчас процесс отбора таких проектов находится в стадии завершения, на основе предложений, которые Еврокомиссия получила от стран-членов. Он выразил уверенность, что эта работа будет выполняться быстро и Европа сможет значительно увеличить свои оборонные способности, в частности, чтобы выполнить обязательства перед Украиной.

Еврокомиссар напомнил, что страны ЕС взяли на себя двойную задачу. Первое – это доставить в Украину необходимые уже сейчас боеприпасы, и второе, в то же время, нарастить способности европейской оборонной промышленности.

"Как мы отмечали много раз, мы организуемся на уровне ЕС, чтобы помогать Украине так долго, как это будет необходимо. Согласно принятому Акту ASAP, ЕС будет способен поддерживать финансово эти проекты - по производству боеприпасов, снарядов, - всего, что необходимо, включая (производство) ракет" , - подчеркнул Бретон.

Он отметил, что европейская сторона находится в постоянном контакте с украинскими друзьями по поводу текущих потребностей, и намерена поставить Украине все в соответствии с обязательствами, включая немедленные поставки боеприпасов уже сейчас и на более отдаленную перспективу.

Как сообщалось, в Испании началась встреча министров обороны стран ЕС, главными темами которой является продление военной помощи для Украины и обсуждение ситуации в странах африканского региона Сахель. Завтра обсуждение указанных тем и других проблем международной безопасности будет продолжено во время неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС (Gymnich), которая также пройдет в Толедо под эгидой Испанского председательства в ЕС.