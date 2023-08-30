В Одессе задержали боевика из российской группировки "Призрак"

Служба безопасности Украины задержала в Одессе разведчика российской террористической группировки "Призрак", участвовавшей в захвате Лисичанска и других населенных пунктов Луганской области, сообщает Укринформ.

Задержан местный житель – идеологический сторонник кремлевского режима. Во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года он активно участвовал в провокациях в пользу РФ. Тогда, чтобы избежать ответственности за свои преступления, он сбежал в временно оккупированную часть Луганской области, где присоединился к рядам боевиков.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, с июня 2014 по 2016 год подозреваемый оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим Вооруженных сил Украины, задействованным в проведении Антитеррористической операции, принимал участие в вооруженном противостоянии в Лисичанске с целью удержания города под контролем населенных пунктов, зданий и других объектов в Луганской области.

В результате успешного выполнения возложенных на него задач был назначен на должность "командира разведывательной роты 14-го батальона территориальной обороны "Призрак".

С этого времени фигурант под псевдонимом "Санта" воевал против украинских войск на востоке Украины, в том числе в районе Бахмутской трассы.

Однако впоследствии боевик решил покинуть своих предводителей и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию и вернулся в Одессу.

Фото: СБУ

Во время обысков по местам нахождения подозреваемого в Одессе обнаружили фотоматериалы с поличным в составе террористической организации "ЛНР".

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Он находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.