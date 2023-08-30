В Украине начали наказывать самокатчиков: появились первые приговоры

В Украине появились первые дела, направленные в суд, которые касаются самокатчиков.﻿ Об этом информирует платформа открытых данных Опендатабот, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что все дела касаются нарушения ПДД.

"За последние четыре года минимум четверо водителей электросамокатов были привлечены к уголовной ответственности за нарушение действующих на транспорте правил (ст. 291 УК Украины). Во всех случаях виновников аварий наказали штрафами или лишением свободы до 2 лет с "условным" сроком" , - говорится в сообщении.

Чаще всего самокатчики получали обвинительные приговоры за травмирование пешеходов.

Например, 1 год условно был присужден винничанину, который в апреле 2022 года на арендованном самокате травмировал женщину, которая переходила велосипедную дорожку и тротуар. Потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести, а виновнику ДТП присудили возместить женщине стоимость лечения (более 108 тысяч гривен) и более 50 тысяч грн морального вреда. От более серьезных последствий нарушителя фактически спас его возраст - на момент аварии он еще был несовершеннолетним.

Однако такие случаи все еще остается единичными - в основном ДТП с участием водителей самокатов квалифицируются как административные нарушения.

Сейчас с помощью поисковика по судебному реестру Бабушка Опендатабот обнаружил 76 таких дел.

Чаще всего самокатчиков привлекают к ответственности за нарушение ПДД, что привело к повреждению транспортных средств и другого имущества (ст. 124 КУоАП). Этой статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

Например, по делу №753/7264/23 суд признал виновной несовершеннолетнюю киевлянку, которая в апреле 2023 года на арендованном самокате вместе со своей подругой совершила наезд на автомобиль BMW, стоявший на пешеходном переходе.

Виновница столкновения пыталась убедить суд, что, согласно ПДД, электросамокат не является транспортным средством, поэтому она де-юре не является участником ДТП. Однако суд руководствовался изменениями в Закон Украины "Об автомобильном транспорте", которые вступили в силу 23 марта 2023 года, где водителей самокатов признали полноценными участниками дорожного движения.

Виновнице ДТП все же относительно повезло - из-за того, что кодексом об админправонарушениях не разрешается штрафовать подростков, судья ограничилась предупреждением.

Изменениями в Закон Украины "Об автомобильном транспорте" пользователей электросамокатов, моноколес и других видов транспорта с электродвигателями официально признали водителями, приравняли их к другим участникам дорожного движения и обязали соблюдать ПДД.

Поэтому с весны текущего года "самокатчики" должны двигаться как можно правее проезжей части, пользоваться светоотражающими элементами и пассивными средствами безопасности (шлемами) и тому подобное. При этом, им было запрещено ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Нововведения были, в частности, направлены на урегулирование ответственности "самокатчиков", ведь раньше никакого упоминания об этих видах транспорта в украинском законодательстве не было.

Вместе с тем, государство до сих пор официально не утвердило специальные правила дорожного движения для электросамокатов, хотя это и предполагалось при утверждении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте".

Сейчас в мире уже начинают запрещать пользование арендованными самокатами в публичном пространстве - такие запреты действуют в 158 городах США, в частности, в туристических районах Нового Орлеана. Похожие запреты имеются и в Европе - в частности, в Париже и на общих дорогах Копенгагена.