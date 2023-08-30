В Польше будут производить комплектующие к самолетам F-16

Польша создает у себя производство комплектующих для американских истребителей F-16. Об этом заявил агентству PAP директор завода PZL Mielec Януш Закрецкий, сообщает Европейская правда.

По словам директора завода, конечный план PZL Mielec до конца следующего года – производить 70-80 процентов конструкции корпуса истребителей.

Он отметил, что производство конструкций F-16 Block 70/72 осуществляется в модернизированном цехе на предприятии PZL Mielec, где ранее производили военные реактивные самолеты.