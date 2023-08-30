В Киеве продлили время работы кафе та ресторанов

Заведения общественного питания Киева продлят время работы на один час - до 23:00.﻿ Такое решение принял Совет обороны города Киева, заявил мэр Виталий Кличко, сообщает Экономическая правда.

Решение вступит в силу с 1 сентября.

"С такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины. Ведь решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас же он - с 00:00" , - сказал Кличко.

По его словам, предприниматели во время встречи с городскими властями обосновывали целесообразность такого решения.

Бизнес, в частности, отмечает, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.