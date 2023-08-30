Сырский поставил бойцам задачу "дожать" Клещеевку под Бахмутом
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил защитников на переднем крае боевых действий и поставил задачу "дожать" населенный пункт Клещеевка на Бахмутском направлении, сообщает Украинская правда.
"Сейчас вы, как всегда, на острие удара, на острие боевых действий. Вы знаете, что у нас есть этот (населенный) пункт Клищеевка, который надо дожать. И здесь без преувеличения исключительно ваша роль, ваша отвага, ваше мужество, ваши навыки. И я не знаю никого другого, кто может выполнить эти задачи", – заявил командующий.
Сырский вместе с командирами 80 ОДШБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, бригада "Ярость", 68 ОЕБр. спланировали дальнейшие действия и обсудили решение проблемных вопросов.
Также командующий наградил лучших бойцов.
"Горжусь тем, что выпала честь командовать такими героями, уверен в нашей победе. Спасибо за службу каждому", - подчеркнул он.
По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении защитники продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.