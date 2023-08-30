Имя для сайта теперь можно купить на 100 лет: сколько стоит

Компания WordPress, создатель одноименной системы создания сайтов, начала продавать доменные имена со 100-летней регистрацией, сообщает Новое время.

В компании отметили, что 100-летний план идеально подходит для семей, которые хотят сохранить свою историю в Интернете, или для бизнеса — чтобы задокументировать путь своей компании.

"Надеюсь, что этот план заставит людей и другие компании задуматься о строить на долгосрочную перспективу" , — отметил СЕО WordPress Мэтт Малленвег.

За эту услугу придется единовременно заплатить $38 000. За эту сумму WordPress предоставит домен со 100-летней регистрацией, автоматическим резервным копированием на несколько серверов и даже в Интернет-архив, расширенные инструменты владения и хостинга, а также круглосуточную поддержку.

WordPress не уточняет, как компания планирует обновлять домены и резервные копии в соответствии с постоянно меняющимся интернет-ландшафтом или что произойдет с доменами, если компания по какой-то причине решит закрыть программу.

Как отмечает издание, хоть компании IBM, AT&T и Siemens, существуют уже более 100 лет, но их предложения со временем радикально изменились. В TechCrunch отметили, что как будет выглядеть будущее сайтов — неизвестно.