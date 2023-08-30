В разведке подтверждают уничтожение четырех Ил-76 в Пскове

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех военно-транспортных самолетов Ил-76 в результате атаки беспилотников на аэродром в Пскове, сообщает Лига.net.

По данным российских пропагандистов, ссылающихся на экстренные службы страны-агрессора, сообщается: "В результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолета Ил-76. Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна" .

Некоторые российские и украинские Telegram-каналы впоследствии начали транслировать информацию о якобы уничтожении и российского стратегического бомбардировщика Ту-22, однако Юсов подтвердил только уничтожение четырех Ил-76.

По его словам, также есть информация о поражении еще нескольких самолетов.

Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов разного назначения. Самолет способен доставлять, в зависимости от модификации, грузы максимальной массой 28-60 т на расстояние 3600-4200 км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч.