Белый дом работает с Конгрессом для получения дополнительного финансирования Украины

Администрация президента США Джо Байдена работает с членами Конгресса, чтобы одобрить выделение дополнительного финансирования для Украины. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Европейская правда.

По ее словам, выделение дополнительных средств Украине – "это то, чего мы с нетерпением ждем и над чем будем работать".

"Наша администрация... находится в постоянном контакте с членами Конгресса. Мы будем продолжать эти дискуссии" , – отметила представительница Белого дома.

Она добавила, что Украина получает помощь не только от США, но и от американских союзников и партнеров.

В начале августа администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 миллиардов долларов на поддержку Украины.

СМИ предполагают, что на этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях.

Республиканцы в Конгрессе испытывают большое давление в том, чтобы поддержать своего однопартийца, экс-президента Дональда Трампа, который ставил под сомнение необходимость такой значительной поддержки Украины, а среди американских избирателей поддержка помощи Украине несколько снизилась.