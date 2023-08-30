Немецкий депутат, нарисовавший свастку на авто из Украины, подал в отставку

Член муниципального совета немецкого города Баден-Баден, который ранее нарисовал свастики на украинских авто, покинул пост, сообщает Европейская правда.

Сначала в СМИ не называли имя представителя горсовета Баден-Бадена, который нарисовал свастики на авто с украинскими номерами и оставил надписи "Fuck UA".

Теперь стало известно, что во вторник представитель партии "Альтернатива для Германии" Мартин Кюне подал мэру заявление о сложении мандата.

Его однопартиец Александр Арпаши сказал, что тот никак не комментировал выдвинутые против него обвинения.

Напомним, ранее на этой неделе прокуратура Баден-Бадена заявила, что члена горсовета обвинили в вандализме в отношении авто с украинскими номерами и выписали ему штраф. Тогда имени и партийной принадлежности депутата не сообщили.

Другие фракции в горсовете Баден-Бадена, в том числе СДПГ, ХДС и "Зеленые", осудили инцидент.