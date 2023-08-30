Орбан выступил за сделку с Путиным и отказ Украины от НАТО

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Запад должен заключить "сделку" с президентом России Владимиром Путиным о новой архитектуре безопасности Украины, которая не должна включать ни возвращение Крыма, ни членство в НАТО, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом он заявил в интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону в его шоу, обнародованном в Twitter.

Орбан утверждает, что Украина находится на пути к проигрышу в войне из-за того, что российские войска превосходят по численности украинскую армию.

"Мы должны заключить сделку с русскими о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО" , - сказал Орбан.

Орбан заявил, что возвращение Крыма, который Россия оккупировала в 2014 году, до полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году, было "совершенно нереалистичным". Он также сказал, что лучшим шансом на мир является возвращение к власти бывшего президента США Дональда Трампа и прекращение военной поддержки Украины.

Орбан пытался заблокировать помощь ЕС, отказывался поставлять оружие Киеву и неоднократно заявлял, что контрнаступление Украины обречено на провал.

Правительство Орбана также заключило соглашения с Россией в области энергетики, поставок газа и продвижения строительства атомной электростанции под руководством России, несмотря на позицию по ЕС и НАТО.

Венгерский лидер называл режим Путина моделью, на которой он построил то, что он называет "нелиберальной демократией", противостоящей мультикультурным ценностям ЕС.