В Раде против отсрочки от мобилизации для учащихся в магистратуре и аспирантуре

Представитель Президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предлагает отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование, сообщает Українські Новини.

"Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения" , – считает народный депутат.

Он напомнил, что в начале полномасштабной войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.

"Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы" , – отмечает Вениславский.

При этом он не исключает, что есть определенное количество людей, которое действительно хочет стать учеными.