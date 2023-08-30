В Раде против отсрочки от мобилизации для учащихся в магистратуре и аспирантуре
Представитель Президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предлагает отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование, сообщает Українські Новини.
"Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения", – считает народный депутат.
Он напомнил, что в начале полномасштабной войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.
"Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы", – отмечает Вениславский.
При этом он не исключает, что есть определенное количество людей, которое действительно хочет стать учеными.
"Человек учится на дневной форме в любом возрасте и имеет право на отсрочку, но мы понимаем, что есть злоупотребление… Даже во многих зарубежных вузах открыли целые факультеты, потому что это зарабатывание денег, да и в Украине тоже начали открывать. Это то, что нуждается в редактировании, поскольку мы понимаем, что есть злоупотребление", – рассказал нардеп.