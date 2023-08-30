Румыния и Нидерланды создадут центр для подготовки пилотов на F-16

Румыния и Нидерланды подписали письмо о намерениях создать базу для тренировки пилотов F-16 и соответствующего обслуживания этих самолетов на одном из учебных центров на территории Румынии, что станет вкладом этих стран в укрепление противовоздушной обороны Украины, сообщает Укринформ.

Об этом в Толедо перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС сообщила глава военного ведомства Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Сегодня во время неформального Совета министров обороны мы приступим к обсуждению с Украины. Для Нидерландов чрезвычайно важно продолжать демонстрировать наше единство и нашу поддержку для Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Нидерланды и Румыния вчера подписали письмо о намерениях по предоставлению тренировки и обслуживания для F-16 в учебном центре в Румынии. Это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины от двух европейских стран, и, безусловно, со стороны всех европейских стран, являющихся участницами коалиции F-16" , – отметила министр обороны Нидерландов.

Она отметила, что европейские чиновники обсудят также направления укрепления европейской обороны и совместную работу в рамках Стратегического компаса ЕС, согласованного странами-членами более года назад.