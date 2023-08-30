FT: ЕС импортирует рекордный объем сжиженного природного газа из России

ЕС в текущем году намерен импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России, несмотря на то, что блок стремится отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года.﻿ Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.

За первые семь месяцев этого года Бельгия и Испания были вторыми и третьими по величине покупателями российского СПГ после Китая.

В целом импорт сжиженного газа в ЕС вырос на 40% в период с января по июль этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года, до полномасштабного вторжения России в Украину.

Издание объясняет, что скачок импорта наблюдается из-за низкой базы, поскольку ЕС не импортировал значительные объемы СПГ до войны в Украине из-за своей зависимости от газа из России.

По данным отраслевой аналитической компании Kpler, ЕС импортирует примерно на 1,7% больше российского СПГ, чем это было, когда импорт достиг рекордного уровня в прошлом году.

По данным Global Witness, стоимость СПГ, импортированного с января по июль по ценам спотового рынка, составила 5,29 млрд. евро.

"Шокирует, что страны ЕС так тяжело работали, чтобы отказаться от транспортировки российского ископаемого газа только для того, чтобы заменить его поставляемым эквивалентом" , — говорит старший организатор кампании по ископаемому топливу в Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

По его словам, не имеет значения, поступает ли он из трубопровода или лодки — это все равно означает, что европейские компании посылают миллиарды в военный бюджет Путина.

Большинство российских объемов поступает от совместного предприятия "Ямал СПГ", контрольным пакетом которого владеет российская компания "Новатек".

Другие пакеты акций принадлежат французскому TotalEnergies, китайскому CNPC и китайскому государственному фонду.

Кроме того, что миллиарды евро доходов поступают в Россию в то время, когда ЕС продолжает усиливать режим санкций против Москвы, уровни импорта покидают ЕС под влиянием любого внезапного решения Кремля сократить поставки, как это было с трубопроводным газом в прошлом году.

Отмечается, что Бельгия импортирует большие объемы российского СПГ, поскольку порт Зебрюгге является одним из немногих европейских пунктов перевалки СПГ из танкеров ледового класса, которые используются на крайнем севере, на регулярные грузовые суда.

Испанская компания Naturgy и французская Total также имеют непрерывные контракты на большие объемы российского СПГ.