Орбан назвал подрыв "Северных потоков" нападением или терактом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью скандальному протрамповскому телеведущему Такеру Карлсону заявил, что будет считать вооруженной агрессией потенциальную диверсию на "Турецком потоке", сообщает Европейская правда.

В одном из эпизодов интервью Такер Карлсон заявил, что ему "кажется очень очевидным, что это администрация Байдена подорвала "Северный поток", напрямую или через марионеток", и выразил удивление, что в Европе об этом не говорят. Напомним, привлеченные к расследованию страны довольно быстро назвали взрывы диверсией, политические заявления об этом появились в первые же дни.

"Когда это произошло, мы назвали этот случай террористической атакой. Но это отвергли в Германии и на Западе. Что это якобы не террористическая атака, а "что-то" , – сказал Орбан, прямо не сказав, разделяет ли мнение Карлсона о виновнике диверсии.

В этот момент интервьюер и Орбан рассмеялись.

"Это определенные доказательства недостатка суверенитета. Но это дело немцев, я не хотел бы их критиковать", – добавил премьер.

"Но что мы, Венгрия, сделали сразу – мы заметили, что есть еще один газопровод, не только "Северный поток", но и "Южный поток", поставляющий газ из России по южному коридору для Турции, Болгарии, Сербии, Венгрии.