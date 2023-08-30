В Полтаве задержали блогера, который плевался и оскорблял военных

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала в Полтаве местного блогера, публично оскорбляющего украинских военных, работающих в центре комплектования.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Задержан местный фитнес-тренер и блогер, который ведет влог в Instagram. СБУ назвала его "горячим сторонником кремлевских нарративов о войне в Украине".

Стражи порядка задокументировали случай, когда фигурант начал провоцировать и нецензурно оскорблять работников местного центра комплектования (военкомата).

"Во время инцидента он безосновательно обвинил украинских защитников в том, что они якобы виновны в развязывании войны РФ против Украины и "убивают людей за деньги". Более того, фигурант плюнул в одного из военных. Им оказался вернувшийся боец ВСУ фронта, получив контузию и многочисленные ранения в результате подрыва на мини" , – говорится в сообщении.

По данным следствия, он снимал свои действия на видео, которое затем публиковал на странице в Instagram.

"Таким образом фигурант уже неоднократно пытался дискредитировать украинских воюющих с российскими захватчиками защитников.

Также проверяется информация, что провокационные видео и сообщения злоумышленника могли использоваться кремлевскими пропагандистами для распространения новых фейков о войне в Украине" , – отметили в СБУ.

В спецслужбе отмечают, что после последнего наиболее резонансного случая мужчина пытался скрываться от правосудия, однако был задержан.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.