В НБУ рассказали, каким должен быть курс доллара в обменниках

Новая Стратегия развития финансового сектора Украины предполагает, что курс доллара на наличном рынке не должен отклоняться от официального более чем на 5%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Индикаторы реализации Стратегии в краткосрочной перспективе при сопротивлении российской агрессии предполагает удержание спреда между наличным и официальным курсом, гривна к доллару США, менее 5%.

Как отмечается в документе, валютный рынок все еще нуждается во вмешательстве, поскольку он не в состоянии сбалансировать себя, и есть высокий спрос на иностранную валюту со стороны предприятий и домашних хозяйств. В связи с этим НБУ продолжает компенсировать дефицит иностранной валюты на рынке и проводить политику фиксированного курса.