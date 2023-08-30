В Одессе задержали мужчину, обещавшего "отмазать" от мобилизации за $20 тысяч

В Одессе задержан местный, который обещал "отмазать" военнообязанного от мобилизации за 20 тысяч долларов.﻿ Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"При процессуальном руководстве Суворовской окружной прокуратуры города Одессы местному жителю сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием" , - пишет пресс-служба.

Задержанный обещал военнообязанному за 20 тысяч долларов помочь в изготовлении документов о непригодности к военной службе. Якобы он имел связи в районном ТЦК и СП Одессы.

В частности, он угрожал, что в противном случае документы призывника по состоянию здоровья не будут рассматриваться вообще.

Мужчину задержали "на горячем" во время получения "взятки".

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной схеме" , - добавляет Офис генерального прокурора.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

После разоблачения на коррупции и незаконном обогащении главного военкома Одесской области Евгения Борисова, а также ряда других коррупционных скандалов, в Украине прошли масштабные проверки.

В середине августа президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов.

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