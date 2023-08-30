В МИД отреагировали на призывы Орбана к сделке с Путиным и отказу от НАТО

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на очередные антиукраинские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые тот сделал в интервью скандальному протрамповскому телеведущему Такеру Карлсону, сообщает Европейская правда.

Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что в ведомстве "начали волноваться", потому что Орбан давно не отличался призывами к прекращению поддержки Украины.

"Мы не знаем как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно не привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло" , – подчеркнул Николенко.

Речь идет о высказываниях Орбана, который предложил﻿ Западу заключить соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы должны договориться с россиянами о новой архитектуре безопасности, которая обеспечит безопасность, суверенитет для Украины, но не членство в НАТО" , – сказал венгерский премьер.

Он также считает "вполне нереалистичным" возвращение Украине Крыма и призывает не оказывать военную поддержку Киеву, чтобы прекратить войну.