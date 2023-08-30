ВСУ на Таврическом направлении уничтожили вражескую технику и склады оккупантов
Украинские военные продолжают контратаковать на Таврическом направлении. Общие потери врага составили 238 человек, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Facebook Сил обороны Таврического направления.
За последние сутки враг нанес три ракетных и 23 авиационных удара. Произошло 19 боевых столкновений. По позициям украинских военных было совершено 744 обстрела. Враг использовал танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1204 огневых задач", - говорится в сообщении.
Украинским военным удалось уничтожить два состава боеприпасов россиян.
Также были уничтожены 23 единицы военной техники противника:
- 1 танк,
- 6 ББМ,
- 6 артиллерийских систем и минометов,
- 1 ПТРК,
- 1 СПГ,
- 2 БпЛА,
- 6 единиц автомобильной техники.
Наступление на юге Украины
Этим летом наши защитники активизировали наступательные действия на юге и юго-востоке Украины. Активные бои продолжаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Недавно украинские бойцы уволили населенный пункт Работино на Мелитопольском направлении. Как пояснила заместитель министра обороны Анна Маляр, дальше наши войска двигаются уже юго-восточнее Роботиного и южнее Малой Токмачки.