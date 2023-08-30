Bloomberg: Прибыль "Газпрома" упала до минимума с 2020 года

Чистая прибыль российского газового монополиста Газпром за первое полугодие 2023 года упала до минимума с 2020 года из-за резкого сокращения поставок газа в Европу. Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

Газпром получил $3,1 млрд чистой прибыли за январь-июнь 2023 года, тогда как за аналогичный период прошлого года показатель составлял $26,3 млрд.

Второй квартал Газпром завершил с убытком в $195 млн.

Газпром ограничил потоки газа в Европу – на свой некогда крупнейший рынок – с прошлого года. Почти все основные трубопроводные маршруты, поставляющие российский газ в Европу, были остановлены, а поставки в несколько стран полностью прекратились после того, как они отказались платить за газ в рублях.

Падение экспорта в Европу было частично компенсировано увеличением поставок в Китай, но их объемы несопоставимы с экспортом в Европу до начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Ожидается, что в 2023 году трубопроводный экспорт Газпрома в Китай достигнет 22 млрд кубометров по сравнению с 15,5 млрд кубометров в прошлом году.

В довоенном 2021 году, Газпром поставил в европейский регион, включая Турцию, около 177 млрд кубометров трубопроводного газа.