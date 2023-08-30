Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Российские оккупанты установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода".
В распоряжении СМИ появились спутниковые снимки сервиса Planet.com на которых видно, что к югу от моста установили баржи: они не "затоплены", а, скорее всего, закреплены якорями на одном месте.
Эти баржи вероятно будут использованы как основа для заграждения против украинских морских дронов.
На снимках, сделанных 19 и 21 августа, также видны подготовительные работы в этом районе.
Напомним:
- 22 августа ГУР МО Украины сообщило, что Россия затапливает в этом месте паромы, чтобы предотвратить атаки дронов на мост. По данным ГУР, армия РФ планирует затопить не менее 6 плавсредств, чтобы создать защитную полосу перед мостом.
- Между затопленными паромами россияне якобы намерены установить боновые заграждения - как ранее в бухте Севастополя, которая также подвергалась атаке надводных дронов ВСУ.