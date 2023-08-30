Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста

Российские оккупанты установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода".

В распоряжении СМИ появились спутниковые снимки сервиса Planet.com на которых видно, что к югу от моста установили баржи: они не "затоплены", а, скорее всего, закреплены якорями на одном месте.

Эти баржи вероятно будут использованы как основа для заграждения против украинских морских дронов.

На снимках, сделанных 19 и 21 августа, также видны подготовительные работы в этом районе.

Напомним: